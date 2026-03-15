luvが、Zepp DiverCity(TOKYO)公演を含むワンマンライブツアー『by』を12月より開催する。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） 本情報は、本日3月15日に開催されたZepp Shinjuku (TOKYO)公演のアンコール中にサプライズで発表されたもの。Zepp DiverCity(TOKYO)公演は12月8日に行われることが決定し、luvにとって