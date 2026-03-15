Omoinotakeが、2026年秋にメジャー3rdアルバムをリリース。あわせて、同作を携えた全国ホールツアー『Omoinotake ONE MAN TOUR 2026』を開催する。 （関連：離婚伝説、Omoinotake、GEZAN……2026年、初の日本武道館に挑むバンドたちの現在地） 本情報は、本日3月15日に開催された自身初となる日本武道館でのワンマン公演『Omoinotake Live at 日本武道館』にて発表されたもの。全国ホールツア