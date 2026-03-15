【その他の画像・動画等を元記事で観る】 VaundyがNHK『18祭（フェス）』テーマソングとして番組内で18歳世代の「本気」を受け止めて書き下ろした楽曲「呼び声」のMVが公開された。 ■「呼び声」MVは映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品に！ 「呼び声」は2025年12月にリリース。公開となったMVは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品