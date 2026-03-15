【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Omoinotakeが自身初となる日本武道館でのワンマン公演『Omoinotake Live at 日本武道館』を3月15日に開催。同じく島根県出身のバンド・Official髭男dismのギタリスト小笹大輔がサプライズで登場し、未発表の新曲「ペトリコール (feat. 小笹大輔)」が初披露され、4月1日に配信リリースが決定したことも発表された。 ■アンコールのMCではMajor 3rd Albumのリリー