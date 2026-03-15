【その他の画像・動画等を元記事で観る】 私立恵比寿中学の4月22日に発売される16枚目シングルの表題曲「えび♡バディLOVE」が、3月14日より各音楽配信サービスにて先行配信が開始された。 ■「えび♡バディLOVE」は“自己肯定感爆上げ”をテーマにしたポジティブソング！ 「えび♡バディLOVE」は「誰かと比べなくていい。完璧じゃなくていい。うまくいかない日も、遠回りの日も、その全部があなた