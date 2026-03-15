卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は15日、女子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング8位の張本美和（木下グループ）は同5位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント4ー3で勝利して初優勝を果たした。 ■序盤から繰り広げた白熱の攻防 今大会、張本美は順当に勝ち上がりを見せると、準々決勝で石洵瑶（中国）に4－2、準決勝では大藤沙月（ミキハウス）に勝利。チャンピオンズ初優勝をかけ、