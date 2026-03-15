やってきたのはフィンランド北部・ロヴァニエミ。ここロヴァニエミは、サンタクロースのふるさと。1年中いつでもサンタに会うことができる。今回はここフィンランドで、さまざまなカレンダー写真を狙う！特に撮りたいのが、オーロラの下でスケートを滑る1枚。まず狙うのは、真冬にしか見られないフィンランドの絶景。案内してくれるのは、ガイドのレーヴィさんとイロナさん。夕日に染まるスノーモンスターを目指し、いざ雪山へ。山