今回の舞台はブラジル！ここリオデジャネイロのシンボルといえば、標高710mのコルコバードの丘にそびえ立つ巨大なキリスト像。本来はここでダイナミックな映像を撮影するはずだったのだが、強風の影響でキリスト像になかなか近づけない。せっかくなので、この移動時間を使って「空中be」。パラグライダーに乗りながら、コーヒーを粉から淹れて優雅に味わう女性。これを中岡もやってみよう！コーヒーの粉をセットし、お湯を注ぐも強