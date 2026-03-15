最近、店内で飲食をせずトイレだけを使用する人への対応に苦慮するカフェが増えているが、あるネット上のコミュニティーに「カフェの新メニュー」と題して、セルフオーダーのタッチパネルの写真が投稿された。写真には「注文せずトイレだけを利用、1人1回2000ウォン（約213円）」」と書かれている。ネット上では、「トイレ掃除や備品の管理にも費用が発生する。顔を合わせず利用できる合理的な対応だ」という肯定的な反応と、「い