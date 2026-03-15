「THEALFEE」高見沢俊彦（72）が、13日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、長年バンド活動を続けられる秘訣を語った。番組には歌手・野口五郎ゲスト出演。アルフィーの高見沢と、坂崎幸之助、桜井賢の音楽性の違いから、「これだけ音楽性の違う3人、何で一緒にいられるんだろう。普通に違うならいいけど、ずいぶん違いますよ？申し訳ないけど」と指摘された。高見沢は