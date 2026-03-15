◇卓球・WTTチャンピオンズ重慶（2026年3月15日中国・重慶）日本の張本美和（木下グループ）が女子シングルス決勝でカイ曼（中国）にフルゲームの末に4―3で競り勝ち、優勝した。同日に行われた準決勝では、日本勢対決となり、大藤沙月（ミキハウス）を撃破。その勢いのまま頂点を極めた。決勝後の場内インタビューでは「チャンピオンズの決勝が3回目で、優勝することができて、とってもうれしい」とコメントした。