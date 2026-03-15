◇オープン戦西武5―4ロッテ（2026年3月15日ZOOマリン）西武先発・松本航は4回を投げて3安打2失点。「いいところは多かったけど、点の取られ方が納得いかない。シーズンが始まる前にしっかり詰めたい」と振り返った。初回2死二塁でポランコに先制2ランを被弾。簡単に2ストライクと追い込んだが、3球目の高めの直球をはじき返された。2回以降は1安打無失点に抑えたが、追い込んでからの不用意な一発が「納得いかない」