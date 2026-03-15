潔く敗北を受け止めた――。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」は現地１４日（日本時間１５日）に行われたベネズエラとの準々決勝（米マイアミ）に５―８の逆転負け。大会連覇を目指した王者が、初めて４強の壁に屈した。精神的支柱としてチームをけん引した大谷翔平（３１＝ドジャース）は今大会４試合に出場して、打率４割６分２厘、３本塁打、７打点、５四球、ＯＰＳ１・８４２、得点圏打率５割という圧巻の数字を残した。それで