今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された朝から元気よく駆け回っていた黒猫ちゃんの様子。その際、とっても可愛い「やんのかポーズ」も見せてくれたそうです。投稿はXにて、56.1万回以上表示。4.4万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：『Tシャツにしたい』朝から元気に走り回っていた『黒猫』を撮影した結果…「躍動感が最高」「すばらしい」】 最高にカワイイやんのか写真が撮れてしまった 今回、Xに投