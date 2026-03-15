イスの上に乗っている猫さん。すると、いきなりイスのカバーで爪を研ぎ始めようとして…！？猫さんと飼い主さんのやり取りが面白いと、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で17.7万いいねを獲得し、「コントwww」「5分くらい無限ループしてた」といったコメントが寄せられました。 【動画：『イスで爪を研ごう』とする猫→手で阻止してみたら…急に始まる『コントのような展開』】 イ