女優でグラビアアイドルの寺本莉緒が、4月1日に発売する2nd写真集のタイトルが「RIO」（講談社）に決定し、このほど表紙と裏表紙のカットが解禁された。 【写真】タンクトップからのぞく緩やかなカーブ視線つかまっちゃった 「RIO」のタイトル通り、10年間の「寺本莉緒」のすべてが詰まった一冊。表紙はオーストラリア・パースの高級ヴィラのプールサイドで撮影され、美しい青をまとって寝そべり