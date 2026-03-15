キャプテンマークを巻いた常藤奏「技術で違いを見せないといけない」第25回大学日韓（韓日）定期戦が3月15日、愛知県のウェーブスタジアム刈谷で行われ、全日本大学選抜が全韓国大学選抜に2-1で勝利した。この試合でキャプテンマークを巻いたDF常藤奏（中央大学）は、右サイドバックで90分間タフにプレーした。黄色の腕章を巻いた背番号2が右サイドで躍動した。持ち前の運動能力を活かした競り合いや、対人守備で韓国のアタッ