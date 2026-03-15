会社や仕事についてアウトプット・目標達成・価値創造といった観点で捉える経営者は多い一方、会社を動かすシステムを構成している「人間」について考慮されることはあまり多くありません。そこで、イギリスのレスター大学で労働・組織心理学教授を務めるマリア・カラニカ＝マレー氏らが、現代の労働環境の問題点や持続可能な職場の作り方について解説しました。The workplace wasn’t designed for humans - and it showshttps://