卓球女子で２０２１年東京五輪金メダルの伊藤美誠（スターツ）が１５日、長野・千曲市で自身の名を冠したジュニア大会「伊藤美誠杯ワールドチャレンジ」を開催し、小、中学生男女２２１人が参加した。試合の合間に行われた講習会では、東京五輪でペアを組んだ水谷隼さんと約１年ぶりの“タッグ”を組んで世界一をつかんだ熟練の技を伝授した。「みまじゅん」ペアの登場に大歓声が上がった。昨年大会以来に再会し、冒頭で肩慣