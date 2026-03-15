歌手の鈴木雅之が１５日、千葉・ららアリーナ東京ベイで「いきものがかり」のデビュー２０周年を記念したフェスに出演した。「帰りたくなったよ」をコラボ披露したほか、自身の「夢で逢えたら」「め組の人」など全７曲を歌唱。「ラブソングの王様、鈴木雅之です」とあいさつすると、「こうして今でもラブソングを歌い、ラブソングの王様と自分で鼓舞しながら歌い続けてきたわけでございます」と胸を張った。同じレーベルに所