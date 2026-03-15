元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、雰囲気ガラリなショットでファンをざわつかせている。１４日のホワイトデーにインスタグラムで「たまにはこんな感じのも？ハッピーホワイトデー」とつづり、チェックのシャツにズボンをあわせた私服姿を披露した。メガネもかけた大人な雰囲気のスタイルになっている。「＃福の服＃福のしふく」とハッシュタグが付けられたこの投稿にファンからは「メガネ似合ってる」「どんど