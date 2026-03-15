お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、薬局でイラッとしたエピソードを明かす場面があった。耳に違和感があったため病院に向かったところ「何十錠ってドカンと薬をもらって」と多くの処方せんが出たという有吉。続いて調剤薬局に行ったというが、男性店員から「説明書を見れば分かりますから」と言われたそうで「俺も“時間