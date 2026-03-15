3月7日・8日にKアリーナ横浜で開催された『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』のDAY1・DAY2が、TBSテレビが運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で4月下旬以降にテレビ初独占放送することが決定した。【写真複数あり】BOYNEXTDOORら豪華ゲスト8組TBSが誇る長寿音楽番組『CDTV』。2020年春からは『CDTVライブ!ライブ!』としてTBS系列で毎週月曜の夜に生放送をしている。今回も番組を応援してくれて