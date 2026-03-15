ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯」が6日間の日程で16日に開幕する。15日は前検が行われた。今節は上位のエンジンの多くが使用されていないが、抽選における“勝ち組”の一人は地元の坂本雄紀（31＝群馬）だ。引き当てた45号機の2連対率は42.0％を誇る。さらに、同機は前節（3月6〜12日、一般戦）で三浦敬太が優勝を飾り、勢いも十分。特訓を終えてピットに帰投した坂本は「直線はそうでもな