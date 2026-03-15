シンガー・ソングライターのKAY-Iが14日、新曲「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」を配信リリース。15日に“リリックビデオ”を公開した。【動画】KAY-I「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」“リリックビデオ”KAY-Iは、関西出身のシンガー・ソングライター。感情に寄り添う歌詞と温度のある歌声を武器に、ソロおよびグループで活動。フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』への出演をきっかけに歌唱力と人柄が注目され、S