◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦増田陸―ノニト・ドネア（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBA世界バンタム級挑戦者決定戦に8回TKO負けしてリングを降りた元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）の元へ、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（30＝角海老宝石）が立ち上がって敬意を表した。顔を寄せて言葉を交わす2人のボクサー。わずか3カ月前に拳を交わしたレジェンドに対する堤のリスペクトが溢れるシーンとなっ