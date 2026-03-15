「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦１０回戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が、同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回１分１２秒ＴＫＯで勝利した。元世界５階級制覇王者のドネアに対して、１回は互いに距離を計りながら終盤に強打を放ち合った。２回は増田が左を浴びせる場面もあったが、３回はドネアが左フック、右のストレートを浴びせて反撃。その後も一