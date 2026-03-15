■卓球WTTチャンピオンズ重慶（15日、中国・重慶）女子シングルスの決勝が行われ、世界ランク8位の張本美和（17、木下グループ）が同5位の蒯曼（22、中国）と対戦し、ゲームカウント4−3で大会初優勝を飾った。準決勝では大藤沙月（21、ミキハウス）との日本人対決を制し、ファイナル進出を果たした張本。第1ゲームは3連続ポイントを奪ってリズムをつかむと、バックの強打も決まり11-6で先取。だが第2ゲームでは、蒯曼