巨人は１５日、山崎が右肩のコンディション不良で故障班に合流したと発表した。４回無失点だった６日のオープン戦登板後に不調を訴え、開幕から出遅れることになった。開幕投手候補だった山崎の離脱について、阿部監督は「今で良かったと思うしかないし、そう思えるようにしっかり治して戻ってきてくれと（本人に）言った」と話した。