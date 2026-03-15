「何も手を加える必要はない」と称賛された機体2026年3月5日、イギリスのスーパーマリンが開発した戦闘機「スピットファイア」が初飛行してから90周年を迎えました。【動画】いい音だ…これが、マリーンエンジンのスタートの瞬間ですこの戦闘機は、水上機を用いた世界的スピードレース「シュナイダーカップ」において3年連続優勝した実績を持つ航空機メーカー、スーパーマリンによって開発されました。「スピットファイア」は同