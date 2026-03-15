「いきものがかり」が１５日、千葉・ららアリーナ東京ベイでデビュー２０周年を記念したフェスを開催した。この日迎えた大きな節目を祝し、１４日からの２日間で鈴木雅之、「ゆず」ら計１５組の豪華ゲストと２万人のファンが集結。水野良樹は「ＷＢＣやってるにも関わらず、大谷翔平よりもいきものがかり？ありがとうございます」と感慨浸った。ステージでは「ＳＡＫＵＲＡ」「ありがとう」「じょいふる」など全１１曲を歌