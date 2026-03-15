◇オープン戦日本ハム1―8巨人（2026年3月15日東京D）日本ハムの3年目捕手・進藤勇也が、自身のバットでチーム唯一の得点を叩き出した。0―8の7回。巨人・泉にカウント1ボール2ストライクと追い込まれたが、4球目のスライダーを捉えて左翼へ。オープン戦初安打が一発となり「しっかり考えながら打席に入って打てた。そこは良かった」と振り返った。名字の読みは「しんどう」ではなく「しんとう」。3年目をさらなる飛