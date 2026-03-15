プロ野球のヤクルトが１５日、活動休止中の球団マスコット「つば九郎」が今季から活動を再開すると発表した。つば九郎はこの日、神宮球場でシーズンへ向けた出陣式の最中、通路から静かに見守っていた。その姿がスコアボードの大型ビジョンに映し出されると、スタンドからは大きな拍手が沸き起こった。つば九郎の復活にＸ（旧ツイッター）のトレンドランキングに「つば九郎」がランクイン。「つば九郎お帰り！」「おかえりなさ