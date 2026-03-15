◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第6節福島1―2岐阜（2026年3月15日岐阜メモリアルセンター長良川競技場）J3福島は15日、アウェーでJ3岐阜と対戦し1―2の逆転負けを喫した。3試合連続でベンチ入りしていたFW三浦知良（59）の出番はなかった。前節には途中出場で自身が持つJ最年長出場記録を59歳17日に更新していた。チームは前半19分に先制。しかし後半26、41分に失点し逆転を許した。追加点を狙ったチームは終了間際に5