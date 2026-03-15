音楽デュオ・いきものがかりが１５日、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで、デビュー２０周年を記念して主催した「超いきものがかりフェスデビュー２０周年だよ！！〜ありがとうって伝えたくて〜」を開催した。「超いきものがかりフェス」は１４日から２日間にわたって開催。初日はアイナ・ジ・エンド、上白石萌音、槇原敬之、岡村隆史、バカリズムらが出演。最終日のこの日も、鈴木雅之、秦基博、ゆずと