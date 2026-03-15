◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の増田陸内野手（２５）が１５日、「５番・一塁」で１軍合流後初スタメン。２ランを含む３安打３打点と大暴れした。一発で答えを示した。３―０で迎えた５回１死一塁、粘りに粘った１０球目を捉えた。真ん中低めに甘く入ったカットボールをすくい上げると、打球は左中間スタンドへ。「結果として表れたのでよかったなと思います」。パリーグ２年連続で最多勝の有原