◇オープン戦DeNA5―0ソフトバンク（2026年3月15日横浜）DeNAのドラフト2位・島田舜也投手（22＝東洋大）がオープン戦初登板。1イニングを投げて無安打無失点の好投を披露した。0―0の6回にマウンドに上がると、先頭の柳町を150キロの直球で遊ゴロ。8球目までオール直球で、その全てが150キロ超を計測。最速は153キロで「持ち味の真っすぐが通用するかを試したかった。抑えられて一歩成長できた」と振り返った。ルー