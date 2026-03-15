プロ野球のファームは15日、東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて7試合が行われた。東地区の日本ハムはロッテ戦（ロッテ浦和）に5―0。先発・畔柳が2回1安打無失点で3番手の育成選手・宮内が2回2安打3奪三振無失点で1勝目。6投手による完封リレーだった。ドラフト3位・大塚（東海大）が初回の先制1号3ランなど2安打、万波も2安打。ロッテ先発の育成選手・森は4回1/3を3安打9奪三振3失点で1敗目。愛斗、育成選手の松石、育