ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、１３日放送回でヘブン（トミー・バストウ）の一番の友人・錦織（吉沢亮）が天国に旅立ったが、１５日は錦織のモデルとなった西田千太郎の命日でもあった。「ばけばけ」プロデューササーの橋爪國臣氏はＸで「今日３／１５はばけばけ錦織友一のモデル、西田千太郎の命日。偶然にもドラマで錦織さんを見送った直後の週末」と紹介。「吉沢亮さんの圧巻の熱演で、西田千太郎のことが掘り起こ