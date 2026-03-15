信頼できるAIの実現にむけて話し合う「広島AIプロセス・フレンズグループ」の会合がきょう、都内で開かれました。広島AIプロセスは日本主導で立ち上げられた、AIの国際ルール作りを話し合う枠組みです。その枠組みに賛同する「フレンズグループ」は、60以上の国や地域まで広がりました。きょう始まった会議には30以上の国や地域に加え、NECやGoogleなどAI関連の企業・団体が参加。AIの活用とガバナンスについて議論を交わしました