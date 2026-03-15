俳優の仲野太賀が主演するＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第１０回「信長上洛」が１５日に放送された。俳優の中島歩演じる浅井長政が初登場し?あんぱんの次郎さん?と盛り上がりを見せた。第１０回では美濃を攻略した織田信長（小栗旬）のもとに、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が訪ねてくる。先の将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。申し出を承諾した信長は、上洛