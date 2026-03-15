3月15日、阪神競馬場で行われた第4Rでヴァランセカズマ（大江原圭騎手）が1着となり、同馬を管理する蛯名利弘調教師（美浦）がJRA通算100勝を達成した。「一つでも多く勝てたら」節目の勝利について蛯名調教師は「少し時間がかかりましたが、自分なりにやってきて自分らしいのかなと思います」と振り返り、「とにかく馬主さん、調教スタッフ、騎手のみなさんのおかげだと思っています」と関係者への感謝を述べた。そのうえで