【モデルプレス＝2026/03/15】SMILE-UP.が2026年3月15日、公式サイトを通じて故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況を報告した。【写真】混乱の会見、記者に訴えかける井ノ原快彦◆SMILE-UP.、補償の進捗報告同社は「被害者救済委員会は被害補償の受付開始後、本日時点までに、合計1038名の方から補償申告をいただいております。そのうち226名の方は、複数回のご連絡を試みてもご返信がない状態です」と報告。続