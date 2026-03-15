ナチュラルコスメブランドジョンマスターオーガニックでは、「Let your senses bloom.-五感を咲かせて-」をテーマに春のギフトコレクションを展開中。春に芽吹く花々をイメージしたボディ＆ヘアケアアイテムが揃います。さらに、人気ダンス＆ボーカルグループMAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさんがアンバサダーに就任。春の美しさを楽しむスペシャルなコンテンツや限定セットが登場し、注目