共産党は15日までの3日間、中央委員会総会を開き、議席を半分に減らした衆議院選挙の総括などを行った。中央委員会総会を終え、15日に記者会見を開いた田村委員長は「本当に『クーデター』的手法で仕掛けられた解散総選挙だった」と述べた上で、党として「得票目標をどうするのか、そのための活動をどうするのかという具体化が立ち遅れた。『いついかなる時も』と言いながら、そこでの中央のイニシアチブが弱点となっていた」と述