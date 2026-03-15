住まいに費用がかかるのは仕方ないのですが、いかに抑えるかがポイントになります。そのためには、見直しが必須です。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。 住宅ローンの残債があるとき退職後も住宅ローンの返済が続いている人は少なくありません。そのような場合は、まず何歳まで返済が必要なのかを確認しましょう。そのうえで、毎月の収入で返済を続けられるのか、手持ち資金で完済や繰り上げ返済ができるのか、といった点を