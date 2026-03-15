日常生活や物語の中で触れる言葉の響きに意識を向け、隠れた共通項を探り当てるパズルを楽しんでみませんか？今回は、天高く輝く存在から歴史を感じさせる城の造形まで、情緒豊かな語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字を探り当ててみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□しさま□□りあ□□しふなむしヒント：夜空を見上げたとき、美し