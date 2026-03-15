現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】日本で初めて爆死した男？＜戦国三大梟雄＞の一人とされ、信長に仕えながらも二度にわたって裏切りを…演じるのは？その第十一回 「本圀寺(ほんこくじ)の変」のあらすじが公式サイトにて公開されました。＊以下第十一回のネタバレを含みます。ーーー大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成