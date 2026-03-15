福岡県警嘉麻署は15日、嘉麻市の住民宅に同日、「逮捕状」などと記載された書類が配達される事案があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「警察が逮捕状を送ることは、ありません。犯人は、警察菅や金融機関職員などになりすまして、大切な財産をねらってきます。犯人は、さまざまな手段で、お金をだまし取ろうと考えています。少しでも、おかしいな、と感じたら、家族や警察に相談しましょう」と注意喚起している