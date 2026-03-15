静岡県内の優れた書道作品を集めた展示会の表彰式が、15日、静岡市で開かれました。 【動画】「心の込もった作品が多かった」静岡県内の優れた書道作品を集めた展示会の表彰式開かれる＝静岡市 2000点を超える応募があった蘇峰会静岡県書道展は、49回目を迎えました。 15日は、表彰式が開かれ、受賞者約50人に審査員らから記念の楯が手渡されました。 県書道連盟の是永尚志会長は「心の込もった作品が多かった。これからも努力